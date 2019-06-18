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  3. Kayısılı dondurma büyük ilgi görüyor

Kayısılı dondurma büyük ilgi görüyor

Kayısılı dondurma büyük ilgi görüyor

Pilavdan dönere, kebaptan cilt kremine kadar her alanda değerlendirilen Malatya kayısısı bu kez de dondurma ile ağızları tatlandırıyor.

Malatyalı işletmeci Maviş Şirin, eşi ile birlikte açtığı pastanede kayısıdan dondurma yapmaya başladı. Kayısının muhteşem tadı dondurmayla buluşunca ortaya damak çatlatan bir lezzet çıktı. Oldukça rağbet gören kayısılı dondurma hem yiyenin içini ferahlatıyor hem de doğal olması nedeniyle ağızda farklı bir tat bırakıyor.

Dondurma yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanmadığını ve üretimini kendi işletmesinde tamamen doğal olarak yaptığını söyleyen Maviş Şirin, tüketenlerin bu tattan oldukça memnun olduğunu kaydetti. Şirin, “Malatya ‘da kayısının her şeyini yaptılar. Biz de dedik ki ‘neden kayısılı dondurma yapmayalım’ ve bu işe başladık. 3-4 gün olmasını rağmen ilgi büyük. Dondurmanın lezzeti harika diyebilirim” dedi.

Dondurmayı gün kurusu ve normal kayısıdan yaptıklarını aktaran Şirin, hiçbir katkı maddesi olmadığı için ailelerin güvenle çocuklarına yedirebileceğini belirtti.

(İHA)

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