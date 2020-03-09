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  3. Kayıp Gülistan bakanlık devreye girdi! Özel ekip görevlendirildi

Kayıp Gülistan bakanlık devreye girdi! Özel ekip görevlendirildi

Kayıp Gülistan bakanlık devreye girdi! Özel ekip görevlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kayıp Gülistan Doku olayını soruşturmak için özel bir ekibin kente gelerek çalışma yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde gittiği Tunceli’de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesiyle görüşmüş ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir ekip göndereceği sözünü vermişti.Bakan Soylu’nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen konusunda uzman 4 kişilik bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku olayını çok yönlü araştırdığı bildirildi.

5 Ocak’ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Bugün de baraj gölü ve çevresinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

IHA


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