Kayıp dağcılar kuyularda aranıyor

Ekipler, dağcıların sığınabilecekleri mağara ve düşmüş olabilecekleri kuyulara teker teker bakıyor.

‘İŞİM ÇIKTI, ONLARLA GİDEMEDİM’

Kayıp dağcıların arkadaşı Ömer Yavuz, “Kayboldukları gün ben de onlarla birlikte yürüyecektim. İşim çıktığı için gidemedim. O gün ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik” diye konuştu.

(İHA-DHA)