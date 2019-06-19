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  3. Kayınpederini silahla yaralayan damat polise teslim oldu

Kayınpederini silahla yaralayan damat polise teslim oldu

Kayınpederini silahla yaralayan damat polise teslim oldu

Kırıkkale'de kayınpederini silahla yaralayan damat tutuklandı.

Kayınpederi İhsan Taşgın'ı silahla yaraladıktan sonra polise teslim olan M.A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A.Ö, önceki gün Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda oturan kayınpederi İhsan Taşgın'ı evine giderek yaralamış, ardından polise teslim olmuştu. Öte yandan, bacağından yaralanan Taşgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

(AA)

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