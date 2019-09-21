Katliamın nedeni görüntülü konuşmaymış

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Çökmez ile Yıldız’ın internette tanışıp sevgili olduğu, genç kızın okumak için Ukrayna’ya yerleştiği, ayrılmalarına rağmen sanığın Yıldız’ın yanına gittiği anlatıldı. Olay günü Çökmez’in, Almanya’daki Şeref Fehmi A. ile görüntülü konuşan Yıldız’la tartışarak “Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?” dediği, genç kızın da “Seninle olmaktansa ölürüm” karşılığını verdiği bildirildi. Bunun üzerine muftaktan bıçak alan zanlının önce Yıldız’ın, sonra da ev arkadaşı Hüsnübeyi’nin boğazını kestiği saptandı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERDİ

Katil zanlısının olaya hırsızlık süsü vermek için evden eşya çaldığı da belirlendi.

Hüsnü Can Çökmez, 5 Ocak’ta Kurtköy Mezarlığı’ndaki babasının kabri başında yakalanmıştı.