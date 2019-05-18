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Katır sırtında elektrik arızasına gittiler

Katır sırtında elektrik arızasına gittiler

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Seyrantepe köyü Alaca mezrasındaki elektrik arızası Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekibi tarafından katır sırtında yapılan yolculuk sonrası onarıldı.

Enerjisini Bitlis'in Mutki ilçesinden alan Kozluk Seyrantepe köyü Alaca mezrasında meydana gelen arıza için Batman DEDAŞ ekipleri seferber oldu. Seyrantepe köyüne kadar araçla giden ekipler, bu noktadan sonra yolların kapalı olması nedeniyle katır sırtında yolculuk yapmaya devam etti. 4 kilometrelik yolu katır sırtında giden DEDAŞ ekipleri, Alaca mezrasındaki elektrik arızasını giderdikten sonra yine katır sırtında Seyrantepe köyüne dönüş yaparak araçlarına ulaştılar.  

(İHA)

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