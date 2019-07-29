Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6053
  • 6,2406
  • 254.717
  • 103179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kasaptan aldığı bıçakla amcasının oğlunu öldürdü

Kasaptan aldığı bıçakla amcasının oğlunu öldürdü

Kasaptan aldığı bıçakla amcasının oğlunu öldürdü

Tokat'ta kahvede çalışan F.K.Y.(17), iş yerinde tartıştığı amcasının oğlu Yunus Yıldırım'ı (30) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde meydana geldi. Beldedeki bir kahvede çalışan F.K.Y., iş yerine gelen ve amcasının oğlu Yunus Yıldırım ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma sırasında kahvenin karşısındaki kasap dükkanına giden F.K.Y., oradan aldığı bıçakla iş yerine dönüp Yunus Yıldırım'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.K.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek
<p>Yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlık satışları başladı. Vatandaşlar İslam´ın farz ibadeti olan

İyi Kurbanlık Nasıl Anlaşılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor!

Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi