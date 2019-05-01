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Kars'ta yük almaya gelen tır yandı

Kars'ta yük almaya gelen tır yandı

Kars Tren Garı'ndan yük almak için bekletilen tır yandı.

İbrahim İpto idaresindeki 76 DE 843 plakalı tır, yük almak için Kars Tren Garı'na geldi. Park halinde bekleyen tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü İpto, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı ancak yangının büyümesine engel olamadı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Tırda maddi hasar oluşurken, yangının nedeni ise araştırılıyor.

(AA)

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