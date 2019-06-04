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04 Haziran 2019 Salı 14:16 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:16

Kars'ta yıldırm düşen caminin minaresi yıkıldı

Kars'ta yıldırm düşen caminin minaresi yıkıldı

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Aslanhane köyündeki caminin minaresine sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Akyaka ilçesinde dün başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Aslanhane köyündeki caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım minarenin bir bölümünün yıkılmasına ve camide de hasar oluşmasına neden oldu.

Olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Köylülerden Hasan Turna, yıldırım isabet etmesiyle minaresi yıkılan camide de hasar meydana geldiğini söyledi. Olayda yaralı ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Turna, "Camide kimse olmaması felaketi önledi. Minarenin yıkılmasıyla caminin kubbesinin de bir kısmı delindi, yetkililerden camimizin onarılmasını istiyoruz." dedi.

(AA)

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