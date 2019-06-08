08 Haziran 2019 Cumartesi 14:50 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
Kars'ta otobüs devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Kars-Ardahan kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Murtazaoğlu idaresindeki 06 NT 395 plakalı otobüs, Kars'ın Susuz ilçesinin Kırkpınar köyü mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle yan yattı.
Yaralanan sürücü Murtazaoğlu ile otobüsteki Mahsum Öylek, Mehmet Arslan, Selma Delibaş, Savaş Özkaya ve Hüseyin Durmaz ambulanslarla Kars'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
(AA)