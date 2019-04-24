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  3. Kars'ta buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kars’ta süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Olayda fabrikanın çevresi adeta savaş alanına döndü.

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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada fabrikanın duvarları yıkıldı. Patlama sonrası çevreye dağılan kazan parçaları korku dolu anlar yaşattı. 

Fabrika sahibi Mahir Merkis, "Kazan adeta atom bombası etkisiyle patladı. Tesellimiz ölen ya da yaralanan olmaması. Kazan patlamadan sonra 10 metre uzağa fırladı" diye konuştu.

İHA

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