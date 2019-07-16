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  3. Kars'ta 3 kilogramlık dev mantarı görenler şoke oldu

Kars'ta 3 kilogramlık dev mantarı görenler şoke oldu

Kars'ta 3 kilogramlık dev mantarı görenler şoke oldu

Kars'ta köylüler, sağanak yağışın ardından çıktıkları gezintide yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çayır mantarı buldu.

Kars'ta sağanak yağışın ardından gezintiye çıkan köylüler, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında çayır mantarıyla karşılaştı.

Susuz ilçesine bağlı Kayalık köyünde mantar toplamak için gezintiye çıkan vatandaşlar, buldukları yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki dev mantar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Dev mantarı bulan köylülerden Abubekir Uray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan sağanağın ardından mantar toplamak için gezintiye çıktıklarını söyledi.

Arazide bulduğu dev mantara şaşırdığını ifade eden Uray, "Kars'ta yağmur yağdıktan sonra etrafta bol bol mantar çıkar, biz de vakit buldukça topladığımız mantarları pişirip yeriz. Normalde bir poşet mantar toplarız yani 2-3 kilo anca gelir. Bugün bulduğum mantarların biri çok büyüktü. Uzaktan gördüğümde merak edip yanına gittim, mantar olduğuna inanamamıştım. Böylesine büyük mantar ilk defa görüyorum." diye konuştu.

(AA)

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