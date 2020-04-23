Kars imsak, iftar, sahur vakti: 2020! Kars sahur, iftar vakti saat kaçta?

Kars, imsak iftar sahur vakitleri için yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Sahura kalkmak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. İslam alemi tarafından coşkuyla kutlanan Ramazan ayın içerisinde Müslümanlar Kur'an okuyarak hatimlerini yapacaklar. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de sıkça bahsedilen Ramazan orucunun önemi Bakara Suresi, 185. ayette şöyle buyrulmuştur. " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kuran'ın indiği aydır." 2020 Kars sahur iftar vakti saat kaçta? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARS İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ KAÇTA?

Bu sene Kars'ta imsak vakti 03:34'de gerçekleşecek. Sahur vakti 03:34'de bitmiş olacak.

KARS İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Kars için iftar vakit ise 19:03 olara belirlendi.

2020 KARS İMSAKİYESİ

2020 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kars için hazırlanan imsakiyeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARS İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin...” (Bakara, 2/185)

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ashabına şöyle seslenmiştir: “Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah bu ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, bu ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.”

Resûl-i Ekrem (s.a.s), “Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” buyurur.

Peygamberimiz, bu ayın ilk gecesinden itibaren şeytanların bağlandığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının açıldığı, sayısız müminin ateşten azat edildiğini müjdelemiştir.

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).