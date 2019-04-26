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Karısını öldüren 80 yaşındaki sanık: Hatırlamıyorum

Karısını öldüren 80 yaşındaki sanık: Hatırlamıyorum

Bursa’da tartıştığı eşini öldüren ve hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan 80 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı. Olay günü eşiyle tartıştıklarını kaydeden sanık, "Şeker hastasıyım, neden yaptım, nasıl yaptım tam olarak hatırlamıyorum” dedi.

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Olay merkez Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi’nde meydana geldi. 80 yaşındaki Kazım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur’u bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Fomara’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giden Korur, buradaki polis memurlarına eşini bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedinin evinde olduğunu söyledi. Korur’un verdiği adresi kontrol eden ekipler Fatma Korur’u kanlar içerisinde buldu. Fatma Korur’un 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olaydan sonra tutuklanan Kazım Korur hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık, akrabaları ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan yaşlı adam, olay günü yaşananları tam olarak hatırlamadığını, eşiyle tartıştıklarını ve şeker hastası olduğu için aniden hareket etmiş olabileceğini söyledi. Kazım Korur, “Olay günü eşimle tartıştık. Daha önce de arada tartışıyorduk. En son tartışmamızda ben şeker hastası olduğum için çok sinirlenmişim. Kendime geldiğimde karımı kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim, zaten durumun farkına vardığımda gidip polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım, çok pişmanım” dedi. 

Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

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