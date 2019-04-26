Karı-koca, işkence görüntüsü yüzünden vurulmuş

Olay, 4 gün önce merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Kaya (44) ile annesi Halime Kaya (43) evlerine giderken Mehmet K. ile yanındaki 4 kişi ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Mehmet K. belinden çıkarttığı tabanca ile Kaya çiftine ateş etti. Saldırıda Süleyman Kaya ve Halime Kaya bacaklarından yaralandı. Süleyman Kaya da eşinin çantasından aldığı silahla Mehmet K.'ye karşılık vermek istedi, ancak silah tutukluk yaptı. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çağırılan ambulansla Kaya çifti, hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYIN ALTINDAN İŞKENCE ÇIKTI

Kaya çiftinin oğulları Mahsur Kaya hakkında 'darp', 'hürriyeti tahdit', 'yaralama' suçlarından dava açıldığı, 3 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldığı, olayın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre yaklaşık 7 ay önce H.B., uyuşturucu ticaretinden doğan alacak verecek meselesi yüzünden Mahsur Kaya, Aziz D., Hasan D., Mehmet K., Can T., Mücahit A. ve Ceylan B. tarafından bir bağ evine götürüldü. Burada H.B. dövüldü, işkence gördü. Şüpheliler daha sonra, cep telefonu kamerasıyla "Kadına neden tecavüz ettin?" diye seslendikleri H.B.'nin görüntüsünü çekti. Uyuşturucu çetesinin lideri olduğu belirtilen Mehmet K., "Biz sana cezaevinde bakarız" diyerek Mahsur Kaya'nın suçu üzerine almasını istedi.

ŞİKAYET ÜZERİNE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşkence gören H.B., olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Can T., Mücahit A., Aziz D. tutuklandı, diğer şüphelilere ise ulaşılamadı.

3 TUTUKLU SERBEST KALDI, MAHSUR KAYA TUTUKLANDI

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 şüpheli hakkında 'darp', 'hürriyeti tahdit', 'kemiklerin kırılacak derecede silahla yaralama' suçlarından dava açıldı. Polis tarafından aranan 4 sanık duruşma günü mahkemeye gelerek ifade verdi. İfadelerin ardından tutuklu üç sanık tahliye edilirken, Mahsur Kaya tutuklandı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNDU

Süleyman Kaya, olayın ardından savcılığa verdiği ifadesinde, şüphelilerin uyuşturucu yüzünden bir kişiye işkence yaptığını, suçu da oğlunun üzerine yıktıklarını söyledi. İşkence görüntülerinin ellerine geçtiğini, delil olarak da mahkemeye vereceklerini söyleyince kendilerini tehdit ettiklerini, olay günü de Mehmet K.'nin, kardeşi, babası ve arkadaşının yanında kendilerine vurduğunu kaydetti. Kaya, "Avukatımız Tuncay İlçim aracılığı ile işkence görüntülerini mahkemeye sunduk. Halen firarda bulunan şüphelinin yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Polisin Mehmet K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İHA