Olay Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenden tartıştığı kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracı da çevrede güvenlik için bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından şahıs rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA