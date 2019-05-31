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31 Mayıs 2019 Cuma 09:46 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:01

Karayolları Genel Müdürlüğü bayram tatili için kör nokta haritası yayınladı

Karayolları Genel Müdürlüğü bayram tatili için kör nokta haritası yayınladı

Karayolları Genel Müdürlüğü bayram tatili öncesinde kör nokta haritası yayınlayarak sürücüleri uyardı.

Bayram tatilinde milyonlarca kişi tatil için bu akşam yola çıkacak.

Yolculuklarda yolların kan gölüne dönmemesi için tedbirler alındı, üst üste uyarılar yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü de Türkiye genelindeki yollarda yer alan kör noktaların haritasını yayınladı ve bu noktalardan geçerken özellikle dikkatli olunmasını ifade etti.

KAZALAR SÜRÜCÜ KAYNAKLI
Öte yandan Emniyet'te 2008-2016 arasında meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek çarpıcı bir istatistiği gözler önünde serdi.

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