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  3. Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi

Antalya'da, N.A.M. adlı kadın, hamile kaldığı erkek arkadaşıyla ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verilince adliyenin 2'nci katından kendisini boşluğa bırakmak istedi. İntihar girişimini, güvenlik görevlileri önledi.

Olay, öğle saatlerinde, Antalya Adalet Sarayı'nın 2'nci katında meydana geldi. N.A.M., iddiaya göre, birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldıktan sonra terk edilince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Beni hamile bıraktı' diye suç duyurusunda bulundu. Adliyeye geldiğinde, suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını öğrenerek, bir süre ağlayan N.A.M., 2'nci kattan kendisini boşluğa bırakmak istedi. Kadını fark eden özel güvenlik görevlileri, hemen müdahale etti. Adliye dışına çıkarılan N.A.M. için sağlık ekibi çağrıldı. Adliye bahçesinde sinir krizi geçiren kadına, sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa bindirilen N.A.M., hastaneye götürüldü.

(DHA)

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