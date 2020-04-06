Karantina'dan kaçtı memleketinde yakalandı! 'Bilseydim yapar mıydım?'

İstanbul’da Corona Virüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri K.E.’nin memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi. K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

K.E. basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu. K.E. "Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" dedi.

K.E. "Bu yazın hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü, tansiyon hastası olmamında etkisinden sebep İstanbul'daki evimde bayıldım. 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşaade altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 günde hastanede müşaade altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim. Ayrıca 31.03.2020 tarihinde eşimin vefatı ile alakalı mahkemeye de katılmak istedim, ancak ben buraya geldikten çok sonra tüm duruşmalardan iptal edilmiştir. Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma 'Pozitif' olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip 'Pozitif' olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)