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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Karaman'da buzlanmanın olduğu karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karaman- Mersin yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

 


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