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  3. Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Karaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

DHA


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