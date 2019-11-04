Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Hükümdarın elbiselerini

B: Hükümdarların silahlarını

C: Hükümdarların develerini

D: Hükümdarın yiyeceklerini

Doğru cevap: A Hükümdarın elbiselerini