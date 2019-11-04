Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır?
Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında çalışan 'camedarlar'ın görevi hangisini korumaktır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: Hükümdarın elbiselerini
B: Hükümdarların silahlarını
C: Hükümdarların develerini
D: Hükümdarın yiyeceklerini
Doğru cevap: A Hükümdarın elbiselerini