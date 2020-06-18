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  3. Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
18 Haziran 2020 Perşembe 11:29 | Son Güncelleme:

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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