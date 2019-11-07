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  3. Karabük'te 2 yavru vaşak görüntülendi

Karabük'te 2 yavru vaşak görüntülendi

Karabük'te 2 yavru vaşak görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, 2 yavru vaşak, bir sürücü tarafından fotoğraflandı.

Ovacık ilçesi Şamlar Köyü'nden aracıyla ilerleyen Şuayip Sarıca, 2 yavru vaşağın yoldan geçtiğini  gördü. Hemen aracını durdurup, vaşaklara yol verdi. Ardından da cep telefonuyla yol kenarındaki yavru vaşakları fotoğrafladı.

Şuayip Sarıca, "Yabani kedi zannettim. Büyüğü önden gidiyordu. Yol verdim. Yolun karşısına geçtiler. Büyüğünü daha sonra göremedim. Yanımda bulunan arkadaşım bir belgeselde gördüğünü, hayvanların vaşak olduğunu söyledi. Hiç vaşak görmemiştim. İlk defa görmüş olduk. Cep telefonumla görüntüledim. Ben fotoğraf çekerken durdular. Daha sonra gözden kayboldular. Çok güzel hayvanlar. İnşallah soyları tükenmez´´ dedi. Vaşak, nesilleri tükenmek üzere olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türler'in (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.

DHA


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