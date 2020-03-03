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Karabük- Zonguldak karayolunda yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Karabük- Zonguldak karayolunda yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Karabük-Zonguldak Karayolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu kara yolu, ekiplerin çalışması sonrası tek taraflı ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Zonguldak Karayolu'nda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Yaşanan heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma çift yönlü kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kara yolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan kara yolu nedeniyle iki yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


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