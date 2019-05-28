Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülenlere yönelik

operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, E.K. ve İ.S. serbest bırakıldı.

Karabük merkezli İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.E, E.T, G.C, S.A, M.S.D, D.A, Ü.C.D, Y.D, İ.S, E.K. ve M.A.E. gözaltına almıştı. Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde uyuşturucu ile hassas terazi ve öğütücü ele geçirilmişti.

(AA)