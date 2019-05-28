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28 Mayıs 2019 Salı 11:12 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:12

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülenlere yönelik

 operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.      
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, E.K. ve İ.S. serbest bırakıldı.      
Karabük merkezli İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.E, E.T, G.C, S.A, M.S.D, D.A, Ü.C.D, Y.D, İ.S, E.K. ve M.A.E. gözaltına almıştı. Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde uyuşturucu ile hassas terazi ve öğütücü ele geçirilmişti.   

(AA)

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