Kar helvası yiyerek serinlediler

İncirliova'da hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, açık alanda hissedilen daha da fazla oldu. Sıcak hava nedeniyle klima kullanımı arttı. Bazı vatandaşlar serinlemek için dondurma ve soğuk su ile soğuk içecekler tüketti.

Bölgenin yerel lezzeti kar helvası da bunların başında geldi. Bağkur emeklisi, evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçenin tek kar helvasını yapan Soylu'nun tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu.

(DHA)