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05 Haziran 2019 Çarşamba 14:10 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:18

Kar helvası yiyerek serinlediler

Kar helvası yiyerek serinlediler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sıcak havadan bunalanlar, kar helvasıyla serinleyip rahatladı.

İncirliova'da hava sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, açık alanda hissedilen daha da fazla oldu. Sıcak hava nedeniyle klima kullanımı arttı. Bazı vatandaşlar serinlemek için dondurma ve soğuk su ile soğuk içecekler tüketti.

Bölgenin yerel lezzeti kar helvası da bunların başında geldi. Bağkur emeklisi, evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçenin tek kar helvasını yapan Soylu'nun tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu.
(DHA)

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