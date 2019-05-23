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  3. Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

Bursa'da Bahtiyar Keskin (54) trafikte yavaş gidilmesine dikkat çekmek amacıyla kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı. Yaptığı etkinlikle trafiği tehlikeye atan Keskin, "Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere" dedi.

Bursa'da farkındalık yaratmak isteyen tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin kendi elleri ile diktiği kaplumbağa kostümünü giyerek trafiğe çıktı. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili trafikte hızı ve trafik ihlallerini protesto eden Keskin, yolun ortasında araçların önüne atladı. Keskin'i yerde kıvranırken gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek panik içerisinde Keskin'in yardımına koştu. Keskin'e bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları da elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Protestoyu tehlikeli bulanlar ise polis ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Keskin'e protestosunu bitirmesini söyledi.

Araçların önüne atlayan Bahtiyar Keskin, "Bayramın yaklaşması nedeni ile trafik kurallarına kaplumbağa olarak destek veriyorum. Bugüne kadar trafik kuralları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ölümlerine artık son verelim. Trafik kurallarını ihmal etmeyelim, araçları yavaş kullanalım. Bir yerden bir yere giderken ölüme gitmeyelim. Kazalara kurban olmayalım, yolcular olarak şoförümüzü uyaralım. Kaplumbağa hayvanlar arasında en yavaş yürüyen hayvan ama en uzun yaşayan hayvandır. Ben burada trafikte yavaş gidilmesi için herhangi bir can mal kaybı olmaması için kaplumbağa kostümü giydim. Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere. Beni kaplumbağa kostümü ile gören vatandaşlar, üzerime akın etti. Bazıları ise şaşırdı, bir adamın kaplumbağa kılığında ne işi var yolda ne yapıyor gibi. Biz de yaptığımız farkındalık projesinden sonra vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

DHA

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