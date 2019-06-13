Kapalıçarşı'dan ABD'ye kargolu kaçakçılık

Devrim TOSUNOĞLU

Eserlerin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin uzmanları Seyitlik Şeceresi, okuma çubuğu ve 2 tahta arasındaki 70 yapraktan oluşan eserlerin 18. yüzyıla ait olduğunu belirledi. Kargoyu gönderen 4 kişi yakalandı. ABD'den Türkiye’ye iade edilen eserler de Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

Benzeri Louvre Müzesi’nde

Paris'teki Louvre Müzesi’nde bir benzeri olan ve Hz. Adem’in adıyla başlayan Seyitlik Şeceresi'nde 4 halife, Hz.Fatma ve 12 imam isimleri madalyonlar içinde yer alıyor. Hz. Muhammed’in ismi de tuğra biçiminde şekillendirilerek vurgulanmış.