14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:15
Kapalıçarşı'dan ABD'ye kargolu kaçakçılık
İstanbul Kapalıçarşı’daki firmadan ABD’ye gönderilen kargoyu açan gümrük görevlileri, parçaların tarihi eser olduğundan şüphelendi.
Devrim TOSUNOĞLU
Eserlerin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin uzmanları Seyitlik Şeceresi, okuma çubuğu ve 2 tahta arasındaki 70 yapraktan oluşan eserlerin 18. yüzyıla ait olduğunu belirledi. Kargoyu gönderen 4 kişi yakalandı. ABD'den Türkiye’ye iade edilen eserler de Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.
Benzeri Louvre Müzesi’nde
Paris'teki Louvre Müzesi’nde bir benzeri olan ve Hz. Adem’in adıyla başlayan Seyitlik Şeceresi'nde 4 halife, Hz.Fatma ve 12 imam isimleri madalyonlar içinde yer alıyor. Hz. Muhammed’in ismi de tuğra biçiminde şekillendirilerek vurgulanmış.