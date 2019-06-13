  • $5,8741
  • 6,6272
  • 253.901
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:15

Kapalıçarşı'dan ABD'ye kargolu kaçakçılık

Kapalıçarşı'dan ABD'ye kargolu kaçakçılık

İstanbul Kapalıçarşı’daki firmadan ABD’ye gönderilen kargoyu açan gümrük görevlileri, parçaların tarihi eser olduğundan şüphelendi.

Devrim TOSUNOĞLU

Eserlerin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin uzmanları Seyitlik Şeceresi, okuma çubuğu ve 2 tahta arasındaki 70 yapraktan oluşan eserlerin 18. yüzyıla ait olduğunu belirledi. Kargoyu gönderen 4 kişi yakalandı. ABD'den Türkiye’ye iade edilen eserler de Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nde incelemeye alındı. 

Benzeri Louvre Müzesi’nde

Paris'teki Louvre Müzesi’nde bir benzeri olan ve Hz. Adem’in adıyla başlayan Seyitlik Şeceresi'nde 4 halife, Hz.Fatma ve 12 imam isimleri madalyonlar içinde yer alıyor. Hz. Muhammed’in ismi de tuğra biçiminde şekillendirilerek vurgulanmış. 

Çorum´da Hortum Evlere Zarar Verdi

<p>Tarihi içinde en fazla yangın geçiren şehirlerden biri olan İstanbul’da şehri yangınlara karşı ko

Beyazıt Yangın Kulesi´nin Bilinmeyen Hikayesi | #GalatıMeşhur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Hangi ülkede Türkiye kökenli kaç göçmen yaşıyor?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.