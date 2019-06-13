Kapadokya'da turistler balon turu için kuyruk oluşturdu

Her geçen yıl daha çok ilgi gören ve son yıllarda Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor. Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor.

Kapadokya’da balon turlarında yer bulamayan yerli ve yabancı turistler ise Göreme beldesinde bulunan Aydın Kırağan tepesine çıkarak burada yüzlere balonu peribacalarıyla birlikte izlemenin mutluluğunu yaşarken o anları da fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

(İHA)