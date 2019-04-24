Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8758
  • 6,5821
  • 240.823
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu

Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu

Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'nda kaybolan 2 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı 5 saatlik ortak çalışmayla bulundu.

x

 Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan Ahmet Mirza (28) ve eşi Pelin Gölcük Mirza (29) çifti yönlerini şaşırdıkları için ormanda kayboldu. Kaybolduklarını anlayan çift Jandarma İmdat hattını arayarak yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda çiftin Şeker Kanyonu Kent Ormanı mesire alanından 1 kilometre uzaklıktaki Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi istikametinde Şeker deresinin karşı tarafında oldukları tespit edildi.

  AFAD’DAN YARDIM İSTENİLDİ

  Kanyonda suyun debisinin yüksek olması ve havanın kararmaya başlamasının ardından Karabük AFAD ekiplerinden yardım istenilerek çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dere içerisinden çiftin tahliye edilmesinin güvenlik açısından sakıncalı olabileceği değerlendirildi. Başka bir alternatif arayan ekipler, Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesinden bölgeyi iyi bilen 2 vatandaş ile çalışmalarına devam etti. Kanyonda yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından kaybolan çift 5 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

  Yenice Devlet Hastanesinde götürülen Mirza çifti sağlık kontrolünden geçirildi.

  (İHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, ´Türkiye´nin Niagara´sı Kapuzbaşı Şel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanların başına gelen en talihsiz olaylar

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak