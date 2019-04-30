Kanseri yendi, oğlunun bağımlılığıyla savaşıyor

Antalya’da yaşayan Yaşar T. (56), 29 yıl önce eşinden boşandı. T.’ye, 2005'te meme kanseri teşhisi koyuldu. İki memesi de alınan T.'ye ikinci tetkikte, kanserin rahmine yayıldığı tespit edildi. Rahmi de alınan Yaşar T., 2011'de oğlu A.G.G.’nin (34) uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Kanserle mücadele ederken hem psikolojik hem de fiziken yıpranan Yaşar T.’nin kurtulmak üzere olduğu hastalığı ise nüks etti. Yaşar T., oğlunu tedavi ettirebilmek için komşularına bankadan kredi çektirdi. Tedaviye rağmen bağımlılıktan kurtarılamayan oğlu için umut arayışına girişen Yaşar T., “Kanseri yendim ama bu illete yenildim.” diyerek oğlunun tedavisi için yardım bekliyor.