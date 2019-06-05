Kansere meydan okuyan çocuklara çifte bayram

Bülent ŞANLIKAN

AKŞAM, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 26 Şubat’ta faaliyete geçen Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi ve Çocuk Hemotoloji Onkoloji bölümlerinde tedavi gören hasta miniklerin aileleriyle görüştü. Yaşları 1.5 ila 7 arasında değişen ve küçük bedenleriyle kanserle savaşan 4 çocuk, tahlil sonuçlarının iyi çıkmasıyla çifte bayram yaşadı. 3 ayrı nakilde de yüzde yüz başarı sağlanırken, çocuklarına ikinci kez kavuşmanın sevincini yaşayan aileler, en güzel bayram hediyesini aldı.

İstanbul’da ilik nakli yapılan tek devlet hastanesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi ve Çocuk Hemotoloji Onkoloji Klinikleri toplam 25 hasta kapasitesiyle hizmet veriyor. 26 Şubat’ta açılan nakil merkezi, 5 Mart’ta ilk naklini gerçekleştirdi. İstanbul’da kemik iliği nakli yapan devlete ait tek sağlık kuruluşu olan hastanede, çocuklar ve ailelere bu zorlu süreci atlatmaları için her türlü destek veriliyor. Tek kişilik odaları ile otel konforunu aratmayan klinikte, çocuklar için oyun alanları ve ders çalışma alanları bulunuyor. Zorlu süreçte anne babalara da psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık yapılıyor.

Çağın Ali bebeğe tedavi, ailesine psikolojik destek

Doğduktan kısa süre sonra sarılık geçiren ve yoğun bakıma alınan Çağın Ali bebeğin annesi Canan Çakmakkaya, her şeyin fındık büyüklüğündeki bezeyle başladığını söyledi: “Kafasındaki beze gittikçe büyüdü. Patoloji sonucunda yumuşak doku tümörü dendi. Hemotoloji Onkoloji Servisi’nde on ay tedavi gördük, hastalığı yendik. İlk teşhis konulduğunda aklınıza ‘ölüm’ geldi. Ama bunu hastanemizdeki psikologlarla atlattık. Onlarla aile olduk.”

Hayali yürümekti artık koşacak

Yürüme bozukluğuyla götürüldüğü hastanede kemik tümörü teşhisi konulan 7 yaşındaki Yusuf Miraç, 7 aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Annesi Serpil Demirkapı, “Çocuğumuzun iyileşip yürümesi tek isteğimizdi. Zorlu süreci hastanenin desteğiyle atlatabildik” dedi. Son kemoterapileri aldıklarını hatırlatan anne, bu bayramın sevincini oğlunun yaşama dönmesiyle bir başka yaşadığını da dile getirdi.

İlk nakil Suriyeli Nehhal’e

Kemik iliği nakli ünitesinin açılmasından sonra ilk ameliyata alınan 1.5 yaşındaki Merve Nehhal oldu. Sağlığına kavuşan Merve bebeği rutin kontrolleri de yakından takip ediliyor. Anne Hanan Kabbani, kızını kendisine yeniden hediye eden doktorlara ve hemşirelere her fırsatta teşekkür ediyor. 4 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçan ailenin Türkiye’de doğan küçük kızına cildinde döküntü ve ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede İmmün yetmezliği teşhisi konulmuştu.

6 ay hastane evimiz oldu

Batman’da çiftçilik yapan Bozkurt Ailesi’nin tek çocuğu olan Aziz Bilal’e (5) testlerde hemogramı düşük çıkınca Akdeniz Anemisi teşhisi konuldu. İstanbul’a sevk edilen Aziz Bilal’in tedavi sürecinde Bozkurt Ailesi oğullarına donör olacak bir bebek dünyaya getirdi. Bir yaşındaki kardeşinden alınan kemik iliği ve kordon kanı 15 Nisan’da Aziz Bilal’e nakledildi. Zorlu süreci anlatan anne Züleyha Bozkurt, “Tedavi sürecinde her şey dört dörtlüktü. 6 aydır hastanedeyiz. Hekimlerle hemşirelerin güler yüzü ve desteği bize büyük moral verdi. Zahmetli bir süreçti ama nakil başarılı geçti. Çocuğumuzu yeniden yaşama ‘Merhaba’ demesi tüm çektiklerimizi unutturdu. Bu bayram bizim için bir başka geçecek” dedi. Baba Mustafa Bozkurt da şu çağrıyı yaptı: “Kızılay’a kan verin, organ bağışında bulun, insanlara umut olsun.”

Bağış için adres TÜRKÖK

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezleri’ne gidip “Doner olmak istiyorum” diyen 18-50 yaş arasındaki her Türk vatandaşı donör olabilir.