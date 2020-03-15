Kanser hastası öğrencisi için stand-up yaptı... Geliri tedaviye harcanacak
Diyarbakır'da beyninde tümör olduğu için okula gidemeyen Emir Aydın'ın (7) tedavi masrafları için kendisiyle benzer hastalık taşıyan öğretmen Ahmet Şudut, stand-up gösterisi yaptı.
Büyük beğeni toplayan gösterinin geliri aileye verildi. Şudut, günlerce süren hazırlığın ardından Öğretmen Evi’nin salonunda izleyenlerin karşısına çıktı. Sahneye Şudut ve Emir birlikte çıktı. Emir izleyenleri selamladıktan sonra yerine geçti. Diyarbakır şivesiyle espriler yapan Şudut, izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Gecenin sonunda izleyiciler Şudut’u dakikalarca ayakta alkışladı. İzleyiciler hem gösteriden hem amacına katkı sunmaktan memnun olduklarını belirtti.