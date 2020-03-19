Kandil tarihleri ne zaman? Diyanet dini günler 2020 takvimini yayınladı!

2020 Kandil tarihleri sık sık araştırıyor. Mübarek gün ve geceler Müslümanlara tarafından önemli kabul ediliyor. Kandil tarihleri ne zaman? Bu günü bol bol ibadete ederek geçirmek isteyenler şimdiden konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde konuya yönelik takvimini yayınladı. Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihleri hakkında merak edilenler haberimizde.

2020 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

Regaip Kandili: 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.

KANDİLLER NEDEN KUTLANIR?

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiulevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip, yine Recep ayının 27. gecesi Miraç, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesidir.

Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “Kandil” olarak anılmaya başlamıştır.