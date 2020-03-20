Kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan kandil simidi tarifi ve püf noktaları…

Kandiller ile özdeşleşen kandil simidi hem pastaneler hem de ev hanımları tarafından yapılıyor. Corona virüs salgını sebebiyle vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar ev yapımı kandil simidi tarifi arıyor. Peygamber Efendimiz’in kutlu yürüyüşünü temsil eden Miraç Kandili vesilesiyle evde kandil simidi yapabilirsiniz. Ağızda dağılan kandil simidi tarifinin püf noktaları haberimizde…

AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi, Müslüman aleminde kandillerin vazgeçilmezi olmuş durumda. İşte evde yapabileceğiniz kandil simidi tarifi…

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin (125 gr )

1 çorba kaşığı yoğurt

2 tane yumurta ( akları üzeri için kullanılacak )

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

3-5- 4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

Yumurta akı

Bolca susam ( kavrulmuş kullandım )

KANDİL SİMİDİ TARİFİ YAPILIŞI

Kabın içine yumurtaların sarılarını ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) margarin sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlebi alıp üzerine azar azar un ekliyoruz

Kabartama tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam ediyoruz

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli veriyoruz

İlk önce yumurta akına daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış yada yağlı kağıt serilmiş fırın kabına diziyoruz

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz

Pişen simitlerimizi soğumaya bırakıyoruz ve soğuduğunda servis ediyoruz.

KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTASI

Kandil simidine o herkesin çok sevdiği kokuyu ve aromayı veren baharat mahleptir.

Mutfağında margarin kullanmayanlar aynı oranda tereyağı da kullanabilirler.

Kullanacağınız unun cinsine göre hamurunuz biraz az ya da biraz fazla un alabilir. Unu dökerken kontrollü olmakta fayda var.