Kanalizasyon çalışmasında tarihi eser bulundu

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Susurluk ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) adına İstasyon Caddesi'nde kazı yapan firma yetkilileri, kepçeyle sokağı kazdıkları sırada yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi bir yapıya ait olduğu değerlendirilen mermer parçalarına rastladı.

Bunun üzerine diğer görevliler, kepçe operatörünü uyardı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine kazı yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazı yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanın etrafına güvenlik şeridi çekilirken, kanalizasyon çalışması da durduruldu.

AA