Asım Bayram cinayeti davasında kan donduran ifadeler! Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan 49 gün sonra, 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'MEDENİ, CESEDİ PARÇALADI'

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu 4 sanık, öldürülen Asım Bayram'ın oğlu ve iki kızı ile sanıkların avukatları katıldı. Sanık Murat G., diğer sanıkları tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nihat Y. bana maktulün kasasında yüklü miktarda para olduğunu söylemişti. Ayrıca, maktulün evine girip çıktığını da söyledi. Soygun yoluyla kasasından para almayı teklif etti. Ben de durumu Medeni ve Mevlüt'e söyledim. Nihat bana maktulün kadınlara zaafı olduğunu belirterek 'Bu işi bir bayan yoluyla halledelim' dedi. Çevreden evi soyabilecek hırsız aradım. O iş de olmadı. Daha sonra maktulü öldürmeden etkisiz hale getirerek evin anahtarını temin edip o şekilde parayı almayı düşündük. Bu konudan da sadece benim ve Medeni'nin haberi vardı. Diğerlerinin yoktu. Maktulü bir şekilde ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm. Medeni maktulü etkisiz hale getirmek için başına çekiçle vurdu. Maktul yere düştü. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladık. Amacımız maktulü öldürmek değildi. Nihat'ın bize söylediği paraları almayı amaçlıyorduk. Maktul öldükten bir gün sonra Mevlüt'ü aradım ve Medeni'nin evine çağırdım. Durumu kendisine anlattım. Medeni'nin evinin bodrumundaki cesedi de gösterdim. Daha sonra evlere dağıldık. Bir gün sonra Medeni cesedi parçalamış. Parçalanma sırasında ben yoktum. Bildiğim kadarıyla Mevlüt de yokmuş. Öldürme olayından 1 gün sonra Medeni ile ben paraları almak üzere eve geldik. Evde maktulün birlikte yaşadığı bayan olunca bu işi yapamadık. Ertesi gün de Medeni ve Mevlüt gitti fakat eve girmeyi başaramamışlar. Daha sonra parçalanmış cesedi ben ve Medeni götürüp Varsak tarafına gömdük."

Çocukluk arkadaşı olan Murat G.'nin kendisine Nihat adında birinden söz ettiğini belirten sanıklardan Medeni Ö. ise “Nihat, Murat'a maktul Asım Bayram'ın evinde yüklü miktarda para olduğundan söz etmiş. Bunu da soygun yoluyla almamızı önerdiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bu süreçte ben Mevlüt ya da Nihat'la görüşmedim. Murat'ın anlatmasına göre önce bir bayan yoluyla halletmeye çalışmışlar o iş olmamış. Murat bana geldi. Maktulü benim evime getireceğini, burada bayıltma suretiyle etkisiz hale getirip anahtarları üzerinden alarak evdeki parayı alacağımızı söyledi. Ben de bunu kabul ettim" diye konuştu.

'ÇAPA KAFASINA GELDİ'

Murat G.'nin maktul Asım Bayram ile beraber evine geldiğini ifade eden Medeni Ö., savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben evdeki çapayı maktulün ensesine vurarak etkisiz hale getirmek istedim. Ancak çapa kafasına geldi. Maktul yere düştü. Kafasından kan gelmeye başlamıştı. Kontrol ettiğimde maktulün öldüğünü anladım. O sırada Murat büyük poşetler getirdi. Maktulü evin bodrum katına götürüp koyduk. Daha sonra Murat gitti. Çıkıp yukarıyı temizledim. Bir gün sonra Murat ile Mevlüt geldi. Mevlüt cesedi gördü. Cesedi görünce korktu daha sonra Murat'la beraber gitti. Murat bana cesedi yok etmemiz gerektiğini söyledi. Ben de cesedi bodrum katta tek başıma parçaladım. Maktulün evine ilk gün Murat'la gittim. Evde bir bayan sesi duyunca içeriye girmeden geri döndüm. İkinci gün de eve Mevlüt'le gittim. Yine içeride bayan olunca soygunu gerçekleştiremedik. Parçalanmış cesedi de Murat ile götürüp Varsak tarafına gömdük."

'ARTIK SEN DE OLAYIN İÇİNDESİN'

Mevlüt S. ise sanıklardan Murat G.'nin birkaç kez kendisine maktulü sorduğunu söyledi. Mevlüt S., "Bir gün Murat G. beni aradı ve yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi. Medeni ile beni aldılar ve hurdacı gibi bir yere uğradık. Orada yarım saat oyalandık. Ben kendi evime gideceğimi düşünmüştüm ama Medeni onun evine gideceğimizi söyledi. Medeni'nin evine gittik. Bodrumdaki cesedi gösterdiler. Ceset henüz parçalanmamış durumdaydı. O gece Medeni ile Murat cesedi parçaladı. Hatırladığım kadarıyla Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu" diye konuştu. Mevlüt S., diğer sanıklar Murat G. ve Medeni Ö.'nün, 'Artık sen de olayın içindesin' diyerek kendisine baskı yaptığını iddia ederek, maktulün öldürülmesi olayına karışmadığını ileri sürdü.

Sanık Nihat Y. de olayla ilgisi olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşmada dinlenen tanıklar ise cinayeti görmediklerini söyledi. Asım Bayram'ın çocukları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

(DHA)