Kamuda esnek çalışma genelgesi: Esnek çalışma nedir, hangi illerde var?

Cumhurbaşkanlığı esnek çalışma genelgesi kararlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemeleri yapılıyor. Esnek çalışma modeline geçiş yapan kurumlar il bazında belirleniyor. Bu kapsamda, koronavirüs salgınından etkilenmeleri daha muhtemel olan hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Esnek çalışma mesai saatleri de yine il valilikleri tarafından düzenleniyor.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabiliyor.

Salgının yoğun olduğu dönemlerde birçok ilde bu uygulamaya geçilmişti. Normalleşme sürecinde vaka artışlarının olması bazı illerde yeniden esnek çalışma modeline geçilmesini beraberinde getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ESNEK ÇALIŞMA GENELGESİ

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

ESNEK ÇALIŞMA HANGİ İLLERDE VAR?

Ankara ve Yalova'nın ardından son olarak İzmir'de de kamuda esnek çalışmaya geçiş yapıldı. Salgının gidişatına göre her il kendi değerlendirmesini yapıp bu konuda karara varacaktır.