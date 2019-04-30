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  3. Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü

Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü

Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü

Adıyaman'da, kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş Ali Aslan (49), taburcu olduğu gün yatağında ölü bulundu.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan emekli Uzman Çavuş Ali Aslan, evinde dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra Aslan'ın dinlendiği odaya giren ailesi Aslan'ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Aslan'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

(DHA)

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