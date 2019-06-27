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  3. Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi

Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi

Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki çınar fidanını asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlıya 100 fidan dikme cezası verildi.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde kaldırımdaki çınar fidanının kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, fidanı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi. 

Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin fidanı gövdesinden sallaması ve ardından asılarak kırması yer aldı. 

Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan Mehmet Oran ve yanındaki S.A. ile S.O'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve S.O. serbest bırakıldı. Mahkeme, Mehmet Oran'a kırdığı fidanın karşılığında 100 fidan dikme cezası verdi. Oran, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile salıverildi.

(AA)

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