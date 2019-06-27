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Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı

Kaldırımdaki ağacı kıran kişiye gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki ağacı asılarak kırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin belediyenin internet sitesinden paylaşılması üzerine zanlı gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki ağacı asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağacın kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ağacı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.

Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin ağacı gövdesinden sallaması ardından asılarak kırması yer aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan şüpheliyi gözaltına aldı.

AA

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