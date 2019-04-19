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Kahramanmaraş'ta tefecilik ve sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş'ta tefecilik ve sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı iddiasıyla merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada, tefecilikte kullanılan 3 pos cihazı ile başkalarına ait 78 kredi kartı ve 3 bin 445 lira ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

- 25 şişe sahte içki ele geçirildi

Merkez Onikişut ilçesi Mağaralı Mahallesi'nde bir iş yeri sahibinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, 14 şişe votka ve 11 şişe rakı olmak üzere 25 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda ikamet sahibi gözaltına alındı.

AA

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