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Kahraman babaanne faciayı önledi

Kahraman babaanne faciayı önledi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karaburun köyünde çıkan yangında bir ev ile ahır kül oldu. Yanan evde alevlerin arasına girerek canını tehlikeye atan babaanne ise beşikte yatan torununu kurtararak faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Karaburun köyünde Muzaffer Karabıyık’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiye ve jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İskilip Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Karabıyık ailesinin torunlarından birisi kendi imkanlarıyla evden çıkarken beşikte uyuyan küçük çocuğu ise babaanne Hadime Karabıyık, tüm risklere rağmen alevlerin arasına dalarak torununu kurtardı. Ahırda bulunan hayvanlar ise köylüler tarafından tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Babaanne ve torunun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)


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