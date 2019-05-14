Kağıthane'de trafik kazası: Kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Y, arıza nedeniyle 34 DH 1486 plakalı kamyonetini, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kağıthane Sadabat 2 Viyadüğü girişindeki güvenlik şeridine çekti.

Bir süre sonra, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EH 9836 plakalı motosiklet, kamyonete çaptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

(AA)