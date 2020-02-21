'Kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit edildi

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da uyardığı 'Kafatası kırıcı meydana okuma' oyunu gibi, çocuklar ve gençler arasında yayılan meydan okuma oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır" dedi.

DHA'nın aktarmış olduğu habere göre, son günlerde sosyal medyada çocuklar ve gençler arasında yayılan 'Skull Breaker Challenge'(Kafatası kırıcı meydana okuma) isimli oyun hakkında bilgi veren SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan, yaptıkları çalışmalar sonucunda 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettiklerini ancak oyunların daha da yaygınlaşmamaları adına bu oyunların isimlerini söylemek istemediklerini belirtti. Gençlere seslenen Eraslan şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın iyi ve güzel yanlarını günlük hayatınızda lütfen kullanın ama böylesine kendinize zarar verici, sizi hem fiziki hem de psikolojik olarak örseleyici meydan okumalardan vazgeçelim. Bu meydan okumaların çeşitlerini burada dillendirmek istemiyorum. Ama bunun 14 farklı çeşidini tespit ettik. Özellikle ergen grup olan 14-18 yaş grubunun çok sıkça kullandığı meydan okumalar. Biz de bakarken hayrete düştüğümüz derecede ilginçliklerin olduğu meydan okumalar mevcut. Bir de böylesi meydan okumaların ifade edilmesi yaygınlaşmasına neden oluyor. Biz de o nedenle SODİGEM olarak buna çok dikkat ediyoruz. İsim vermeden anlatıyoruz. Verdiğimiz 'sosyal medya güvenli dijital kullanım' seminerlerinde de bunları anlatıyoruz. Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden hem sosyal medya sağlayıcılarının bunu yayınlamamalarını hem de gençlerin böylesi olaylara dönük herhangi bir eylemde bulunmamalarını öneriyoruz."

"AİLELER VE ÖĞRETMENLER BU OYUNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN"

Meydan okuma oyunlarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Prof.Dr. Eraslan, ailelerin ve öğretmenlerin bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: