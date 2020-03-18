Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında iddianame hazırlandı.



DHA'nın haberine göre, iddianamede Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.

Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Öte yandan yanında taşıdığı bıçak için de "Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi.

Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.