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Kadir Şeker davasında Ayşe D. ifade değiştirdi

Kadir Şeker davasında Ayşe D. ifade değiştirdi

Kadir Şeker davasında öldürülen Özgür Duran'ın kuzeni B.D. ifade verdi. B.D. olay sonrası Ayşe D'nin kendisini arayarak Özgür Duran'ın Kadir Şeker'e arkadan saldırdığını söylediğini aktardı.

Konya'da günü sevgilisi Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker ile ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Özgür Duran'ın kuzeni B.D.  ifade verdi. B.D. ifadesinde olayın yaşandığı gün Özgür Duran'ın Ayşe D'yi evde darp ettiği söyledi. 

Çiftin yanından ayrıldıktan saatler sonra cinayet haberini aldığını belirten B.D, Ayşe'nin telefon ederek, ''Özgür bağırdığı sırada bir genç yardım için geldi. Genç geri dönüp giderken Özgür arkasından saldırdı. Yere yatırıp darp etti'' dediğini söyledi. 

ADLİ TIP İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Kadir'in o gün giydiği kıyafetler de inceleniyor. Olayın meşru müdaafa olup olmadığını Adli Tıp Raporu belirleyecek.  

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan Kadir Şeker'in avukatı ise müvekkilinin tutukluluk haline itirazda bulunmuş mahkeme ise talebi reddetmişti.

Kadir Şeker'in olaydan önce tramvayda kaydedilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Üniversiteye hazırlanan genç, kütüphanede ders çalıştıktan sonra tramvaya bindi. Kadir Şeker, teyzesinin evine gitmek için Yazır Mahallesi'ndeki tramvay durağında indi. Olayın gerçekleştiği park da bu güzergahtaydı. 

(NTV Haber)

 


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