Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi 2020 ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi nedir? sorusunun yanıtı müminler tarafından detaylı bir şekilde merak ediliyor. Kadir Gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Allah’u Teala, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kadir Gecesi 2020 ne zaman? sorusunun yanıtını yayınladığı takvimde açıkladı. Detaylar haberimizde…

KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir Gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdilden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür. Kur’an-ı Kerim’in başka ayetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.

KADİR GECESİ 2020 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 18 Mayıs 2020 gününü 19 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahy edildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, “Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” denmektedir.