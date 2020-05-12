Kadir Gecesi 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Ramazan ayı içerisinden İslam alemi tarafından kutlanan bu gecede birçok kişi bol bol ibadet edip Allah'tan af ve mağfiret dilenecek. Peki, Kadir Gecesi 2020 ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Her sene Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan Kadir Gecesi'nin dini sözlükteki anlamı “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gece olarak kullanılır. Haberimizin içerisinden konu hakkından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Kuran- Kerim'in indirildiği gece olarak kabul edilen ve Ramazan ayının 27. gecesinden kutlanan Kadir Gecesi bu sene 18 Mayıs 2020 gününü 19 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi’nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

İşte Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler;

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

-Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

-Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

-Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Kur'anın yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün ve gece Kadir Gecesi olarak nitelendirilir. Hazreti Peygamber bu gecede cemaatle namaz kılınmasının ve dualar okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir. Sizlere Kadir Gecesinde okunacak duanın Arapça ve Türkçe'sini aktaracağız. Sizde bu mübarek günde duayı okuyarak, Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz.

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇASI

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası şu şekildedir.

'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇESİ

Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.